В Uber раскритиковали идею использования личных машин Tesla в качестве роботакси

Глава Uber подчеркнул, что время, когда владельцы автомобилей будут использовать свои машины в качестве такси, скорее всего, совпадёт с пиковым спросом на услуги такси. Он также задаётся вопросом, а захотят ли владельцы Tesla позволить незнакомым людям использовать их машины в качестве такси.

То есть идея Маска в том, что вместо парковки, чья-либо машина Tesla будет автоматически уезжать в качестве роботаки на вызов, работая на полностью автономной системе вождения. Но гендиректор Uber сомневается в том, что среднестатистический владелец Tesla разрешит это.

Он также указывает на сложности создания инфраструктуры обслуживания клиентов для водителей и пассажиров, аналогичных службам типа Uber. В случае с Tesla Хосровшахи сомневается в успехе такого подхода к созданию службы роботакси.

«Нам пришлось научиться создавать систему, в которой всё работает и для пассажира, и для водителя. На это у нас ушло 15 лет. На это ушли десятки миллиардов долларов капитала», — заявил глава Uber.