В Великобритании арендованные электромобили сами приезжают к забронировавшим их пользователям

При этом уникальная особенность нового сервиса заключается в том, что пользователи могут доставлять и забирать автомобили при помощи дистанционного управления. То есть клиенту нет необходимости заботиться о том, чтобы отправить авто компании-арендодателю.

На данный момент сервис доступен только в городе Милтон-Кинс в Великобритании, но планируется расширить охват, затронув и другие города.

Сообщается, что главной целью Fetch является превращение автомобилей в почти что полностью беспилотные единицы. Правда, на сегодняшний день достичь этой цели не удалось — каждый автомобиль сервиса контролируется человеком.

Напомним, что некоторое время назад Илон Маск пообещал запустить полный автопилот на электромобилях Tesla до конца 2023 года.