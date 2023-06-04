В Великобритании арендованные электромобили сами приезжают к забронировавшим их пользователям

В Великобритании арендованные электромобили сами приезжают к забронировавшим их пользователямЧудеса науки
Британская компания Imperium Drive запустила сервис аренды электрических автомобилей Fetch.
При этом уникальная особенность нового сервиса заключается в том, что пользователи могут доставлять и забирать автомобили при помощи дистанционного управления. То есть клиенту нет необходимости заботиться о том, чтобы отправить авто компании-арендодателю.
На данный момент сервис доступен только в городе Милтон-Кинс в Великобритании, но планируется расширить охват, затронув и другие города.
Сообщается, что главной целью Fetch является превращение автомобилей в почти что полностью беспилотные единицы. Правда, на сегодняшний день достичь этой цели не удалось — каждый автомобиль сервиса контролируется человеком.
Напомним, что некоторое время назад Илон Маск пообещал запустить полный автопилот на электромобилях Tesla до конца 2023 года.