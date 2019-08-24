В Яндекс.Драйве можно арендовать Ford Mustang 1960 гг.

Команда каршерингового сервиса Яндекс.Драйв объявила о расширении автопарка. Теперь пользователи могут арендовать оригинальные Ford Mustang 60 годов.
Если точнее, то речь идёт о красной классике 1965 года выпуска и синем кабриолете 1969 года. Как подчёркивается в сообщении, сервис полностью сохранил их внешний вид и салон: кожаные сидения и приборные панели выглядят точно так же, как и 60 лет назад, когда только вышли с конвейера.
В обоих Мустангах установлены блоки телематики — они открываются и закрываются через приложение, как и другие автомобили Яндекс.Драйва.
Поскольку управление автомобилей может оказаться непривычным для водителей, в приложении есть короткие видео, как их завести и включить всё, что нужно.
Пока оба автомобиля предлагаются для аренды только в Москве. Доступ к ним могут получить водители возрастом от 26 лет и с 6 годами стажа. Арендовать можно на 1-3-6-24 часа.