В Яндекс.Такси появились грузовые машины с грузчиками

Вместе с грузовой машиной можно вызвать одного или двух грузчиков — они приедут с водителем и помогут перенести тяжести. Эта опция появилась в «Пожеланиях» к поездке. При этом в салоне точно будет одно пассажирское место, чтобы вы могли сопровождать свои вещи.

Стоимость поездки рассчитывается заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения. Оплата будет поминутной, а не почасовой. В минимальную стоимость заказа — 949 рублей — входят 20 минут на погрузку вещей, а также первые 10 минут и пять километров поездки. За услуги грузчиков нужно будет доплатить — работа одного человека стоит приблизительно шесть рублей за минуту.

Тариф «Грузовой» появляется в приложении поэтапно. Сейчас он постепенно становится доступен пользователям последней версии Яндекс.Такси в Москве и Подмосковье.