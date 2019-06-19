В Яндекс.Такси разрешат запускать свою музыку

В сервисе онлайн-заказа такси Яндекс.Такси вскоре появится новая функция. О ней рассказал генеральный директор Яндекс.Такси Даниил Шулейко на своей страничке в Facebook.

Как отметил Шулейко, идея встроить Яндекс.Музыку в Яндекс.Такси родилась года два назад, но у разработчиков всё это время находились «задачи поважнее». Затем потом они собрались в свой законный выходной и за день реализовали проект.

В результате, в Яндекс.Такси у пассажиров появится возможность запускать собственную музыку на аудио-систему автомобиля во время поездки. Правда, такая функция будет доступна только с Яндекс.Музыкой, но не с другими сервисами.

Шулейко не сообщил точных сроков запуска функции. Он только отметил, что это произойдёт «совсем скоро».