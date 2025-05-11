В Японии электрокары Mazda начнут заряжать с помощью разъёма NACS от Tesla

Это решение позволит владельцам зарядных станций Tesla заряжать автомобили Mazda с помощью своих устройств и поддерживать другие стандарты зарядки с помощью адаптеров. Этот шаг последовал за тем, как Sony Honda Mobility приняла NACS для своих электромобилей AFEELA в сентябре 2024 года, что отражает растущую популярность технологии в Японии и Южной Корее.

Как сообщается, Tesla высоко оценила решение Mazda, подчеркнув растущее значение NACS во всём мире и предсказав его широкое распространение среди производителей электромобилей.

«Внедрение стандарта NACS представляет собой значительный шаг вперёд для японской автомобильной промышленности, открывая новые возможности для владельцев электромобилей и укрепляя международную сеть зарядных станций Tesla, а также ускоряя развитие инфраструктуры электромобилей», — сказано в материале портала Electrek.