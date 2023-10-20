В Японии электромобили начали заряжать по беспроводу прямо на светофорах

Специальное устройство, встроенное в дорожное полотно у светофора, позволяет заряжать автомобиль, находящийся в его зоне. По предварительным оценкам, всего 10 секунд нахождения над этим устройством увеличивает дальность хода машины на один километр.

Этот инновационный метод зарядки может стать революционным для индустрии электромобилей. Он позволит устанавливать в автомобилях менее мощные аккумуляторы, что сделает их более доступными по цене и уменьшит их общую массу.

Планируется, что первый участок дороги с такой системой зарядки появится к 2030 году.

Проект беспроводной зарядки на светофорах может стать ответом на вызовы, связанные с элетромобильной инфраструктурой, и сделать процесс пополнения заряда более удобным и эффективным для водителей.