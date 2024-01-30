В Японии проверят Toyota из-за выявленных при производстве двигателей нарушений

Об этом сообщило агентство ТАСС. По информации, на заводе подрядчика компании-производителя — Toyota Industries — начались масштабные проверки из-за выявленных в ходе сертификации «дизелей» нарушений. Проверку инициировало Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Причём дело на контроле держит власть: о начале проверок сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Были выявлены не просто нарушения, а фальсификации.

«Сотрудники министерства проведут широкомасштабное расследование, включая проверки на местах, чтобы определить, есть ли какие-либо проблемы внутри компании. Власти примут надлежащие меры по итогам проверки. Прежде всего я бы хотел, чтобы Toyota Industries приложила усилия для предоставления подробных объяснений клиентам и другим заинтересованным лицам. Эта ситуация подорвёт доверие к автомобильной промышленности Японии», — отметил Хаяси в ходе пресс-конференции.