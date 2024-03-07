В ЮАР нашли 200 заброшенных раритетных автомобилей Mercedes

Найденный сарай имеет площадь, равную трём теннисным кортам. В нём находятся порядка 200 покрытых толстым слоем пыли автомобилей Mercedes преимущественно 1960-х и 1970-х годов выпуска. А также присутствуют Ford, Cadillac и другие марки.

Родственники не догадывались о существовании этого сарая и теперь намерены выставить все автомобили на аукцион.