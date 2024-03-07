В ЮАР нашли 200 заброшенных раритетных автомобилей Mercedes

Опубликовано 07 марта 2024, 18:20
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В ЮАР нашли 200 заброшенных раритетных автомобилей MercedesМашины принадлежали погибшему коллекционеру
Аукционная фирма Creative Rides сообщила, что родственники известного в Южной Африке коллекционера раритетных автомобилей Луиса Кутцера нашли в неизвестном ранее им сарае около 200 машин марки Mercedes-Benz. Кутцер с детства увлекался коллекционированием автомобилей, особенно Mercedes. В 2020 году коллекционер трагически погиб вместе с супругой.
Найденный сарай имеет площадь, равную трём теннисным кортам. В нём находятся порядка 200 покрытых толстым слоем пыли автомобилей Mercedes преимущественно 1960-х и 1970-х годов выпуска. А также присутствуют Ford, Cadillac и другие марки.
Родственники не догадывались о существовании этого сарая и теперь намерены выставить все автомобили на аукцион.