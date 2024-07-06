Авто
Опубликовано 06 июля 2024, 10:30
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В Южной Корее автомобилем месяца стал спортивный электромобиль Kia EV3

Модель обогнала зарубежные новинки
Корейская ассоциация автомобильных журналистов (KAJA) объявила полностью электрический спорткар Kia EV3 автомобилем июля. KAJA занимается освещением новинок корейского автопрома и популяризацией этих автомобилей. В KAJA входят 58 СМИ и около 200 журналистов.
В Южной Корее автомобилем месяца стал спортивный электромобиль Kia EV3

© Kia

Kia EV3 стал автомобилем месяца, обогнав такие новинки, как Mercedes-Benz CLE Cabriolet, новые Mini Countryman и Jeep Wrangler 4xe, представленные на корейском рынке в июне. EV спорткар от Kia набрал 35 баллов из 50 возможных в рейтинге лучших автомобилей.

Kia EV3 — первый серийный электромобиль, оснащённый голосовым помощником искусственного интеллекта разработки Kia, этот виртуальный ассистент построен на базе ChatGPT, но модифицирован. Благодаря ИИ пользователи могут планировать поездки, находить развлечения и многое другое.

У этого электрического спорткара запас хода оценивается в 600 км (около 373 миль) на основе европейской системы WLTP, по стандартам США — 483 км. EV3 основан на модели EV3 long-range с аккумулятором ёмкостью 81,4 кВт*ч.