В Южной Корее автомобилем месяца стал спортивный электромобиль Kia EV3

Kia EV3 стал автомобилем месяца, обогнав такие новинки, как Mercedes-Benz CLE Cabriolet, новые Mini Countryman и Jeep Wrangler 4xe, представленные на корейском рынке в июне. EV спорткар от Kia набрал 35 баллов из 50 возможных в рейтинге лучших автомобилей.

Kia EV3 — первый серийный электромобиль, оснащённый голосовым помощником искусственного интеллекта разработки Kia, этот виртуальный ассистент построен на базе ChatGPT, но модифицирован. Благодаря ИИ пользователи могут планировать поездки, находить развлечения и многое другое.

У этого электрического спорткара запас хода оценивается в 600 км (около 373 миль) на основе европейской системы WLTP, по стандартам США — 483 км. EV3 основан на модели EV3 long-range с аккумулятором ёмкостью 81,4 кВт*ч.