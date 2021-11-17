Видео: бронированный Tesla Model X расстреляли из АК-47. Что стало с электромобилем?

По крайней мере, так подумал автор канала FullMag. Блогер купил Tesla Model X, модифицировал авто бронированным стеклом и решил проверить — выдержит ли электрокар выстрелы из АК-47.

Но видеомейкеру не повезло практически сразу. В числе первых же выстрелов он попал в «начинку» авто, т.к. ствол автомата повело вниз. Когда же FullMag всё же выровнил оружие, то детище Маска показало себя с лучшей стороны, достойно выдержав череду пуль.

Напомним, что накануне стало известно об избавлении Илоном Маском от ещё одной части своих акций Tesla. Глава автопроизводителя продал дополнительную 934 091 акцию компании, получив за них примерно 930 млн долларов.