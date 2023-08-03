Владельцы электрокаров Tesla начали всё чаще жаловаться на выход из строя руля

Как сообщается, руль либо физически перестаёт поворачиваться, либо система выдаёт уведомление и код ошибки из-за неисправности рулевого управления. На это пожаловались по меньшей мере 12 автовладельцев. Причём это касается совсем новых машин.

По данным NHTSA, проблема может затронуть порядка 280 тысяч электрокаров Tesla указанных моделей. При этом дошло уже до серьёзных аварий, вызванных дефектом руля. В одном из случаев водитель не смог управлять электрокаром из-за внезапного отказа руля и столкнулся с деревом, в другом случае машину дёрнуло в сторону при выезде с парковки — руль попросту перестал поворачиваться. В сервисе объяснили, что знают о проблеме, которая заключается в рулевой рейке, но для ремонта необходимы запчасти, поставки которых нарушены.

Первые упоминания этой проблемы начались в июне.