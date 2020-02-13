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Владельцы подержанных Tesla взламывают свои электромобили для доступа к автопилоту
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Популярное издание Vice опубликовало материал, в котором рассказало о том, как владельцам подержанных Tesla приходится обращаться к компьютерным взломщикам за помощью в получении различных программных фишек автомобиля. В число таких “фишек” входит и автопилот.
Связано это с тем, что покупая автомобиль производства Tesla на вторичном рынке, автолюбители рискуют столкнуться с отсутствием у них доступа к полному перечню программного обеспечения, которое было доступно предыдущему владельцу. Так, новый владелец, при покупке автомобиля с рук либо даже по trade-in, будет лишен гарантий того, что вместе с устройством ему перейдет в доступ и ПО, в первую очередь функция автопилота.
И тут у покупателей не совсем новых автомобилей Tesla появляется выбор: либо заплатить от 8 до 20 тыс долларов за получение внутренних программ электромобиля, либо заплатить меньшую сумму, но хакерам, за получения доступа к всем тем же программным возможностям. Чаще всего, пользователи выбирают второе.