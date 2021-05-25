Владельцы Tesla получат по 16 тысяч долларов компенсации от компании

Связано такое решение суда с медленной зарядкой на станциях Supercharger. Как пишет Electrek, после того, как автомобили обновили своё ПО, скорость подзарядки заметно замедлилась. Что интересно, итоговый штраф может стать ещё больше, так как «аналогичные судебные процессы находятся в стадии разработки в других странах».

Издание также приводит слова одного из владельцев Model S 85, выпущенной в 2014 году. Он сообщил, что изначально его автомобиль мог проехать от одного заряда 397 километров. Но именно после майского обновления это расстояние уменьшилось до 349 километров.

Представители Tesla уже заявили, что через обновление была добавлена защита аккумулятора и увеличение срока его службы. С проблемами же, якобы, столкнулся лишь «небольшой процент владельцев».