Владелец электромобиля Tesla рассказал об уязвимости машины зимой

23:35, 20 декабря 2022
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Владелец электромобиля Tesla рассказал об уязвимости машины зимойМашина просто перестала открываться
Владелец электромобиля Tesla рассказал, что зимой у машины могут перестать открываться двери и багажник. Владелец электромобиля Tesla рассказал, что не может попасть в свою машину из-за внезапно возникшего «режима зимней спячки». C наступлением морозов его Tesla перестала открываться, потому что покрылась слоем льда.
Фото: Businessinsider.com
Владелец рассказал, что не может открыть ни двери, ни багажник, чтобы положить вещи — машина стала попросту бесполезной.
Ручки дверей не поддаются на его усилия, а датчик, который активируется при приближении к машине зарядного порта и выводит панель с инструкцией, никак не реагирует из-за холода.