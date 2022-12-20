Владелец электромобиля Tesla рассказал об уязвимости машины зимой

Владелец рассказал, что не может открыть ни двери, ни багажник, чтобы положить вещи — машина стала попросту бесполезной.

Ручки дверей не поддаются на его усилия, а датчик, который активируется при приближении к машине зарядного порта и выводит панель с инструкцией, никак не реагирует из-за холода.