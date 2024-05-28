Владелец Tesla Cybertruck порезался о свой автомобиль

Он, спустя четыре года ожидания, наконец-то получил свой электропикап Tesla Cybertruck. Но, как ни странно, этот день оказался омрачён неприятным инцидентом. Владелец был настолько рад приобретению, что не ожидал оказаться в больнице в тот же день.

По словам bdesign, он заметил множество дефектов на своём новом Cybertruck: грязное лобовое стекло, ржавчину на капоте, ослабленную резиновую герметизацию крышки грузового отсека и вмятину на задней двери.

Когда он попытался проверить эту вмятину, его рука была порезана острым краем двери.

Изначально bdesign думал, что это была легкая царапина, но когда на полу появилась лужа крови, сотрудники Tesla поспешили оказать первую помощь.

Несмотря на происшествие, мужчина завершил оформление документов и забрал автомобиль домой. Однако позже вечером он был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи из-за не заживающей раны.