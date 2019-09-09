Владеющий Mercedes автоконцерн вывел беспилотные грузовики на дороги общего пользования

Многие могут не знать, что это за компания такая Daimler, но на самом деле это достаточно весомый игрок на рынке автопроизводства: ему принадлежат такие компании как Mercedes-Benz и Freightliner. К слову, Freightliner — это еще и крупнейший производитель седельных тягачей на территории США. На данный момент испытания проходят на шоссе, расположенном на юго-западе штата Вирджиния. На протяжении всего пути автомобилем управляют алгоритмы, созданные для безопасной транспортировки груза с помощью седельного тягача. При этом за рулем автомобиля все же находится человек, который в случае экстренных ситуаций должен будет избежать серьезных последствий ошибки искусственного интеллекта.

Напомним, что еще в 2015 году Daimler объявляла о собственных планах, связанных испытанием беспилотных автомобилей на территории штата Невада, но как можно понять по последним новостным сводкам, планы компании немного изменились.