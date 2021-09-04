Власти Китая предупредили о риске взлома электромобилей по сети

Власти Китая предупредили о риске взлома электромобилей по сетиИ о том, что производители должны будут сами проверять безопасность своих систем
Эту тему на форуме по безопасности технологий поднял замминистра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гуобинь. По его словам, развитие технологий несёт с собой и риски безопасности, такие как кража личных данных. Если хакеры могут взломать сервер, то почему не смогут информационно систему автомобиля? Чиновник также подчеркнул, что необходимы регулирующие меры в сфере стандартов безопасности электромобилей. «Если регулирующие меры не будут успевать за временем, проблемы сетевой безопасности, такие как сетевые атаки и вторжения в сеть, могут создать серьёзные риски для безопасности», – подчернул Гуобинь.
По словам замминистра, государство обяжет производителей самим проверять безопасность автомобилей на предмет защиты как внутренних систем, политики обновления ПО, так и доступа к интеллектуальной автомобильной сети.