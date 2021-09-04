Власти Китая предупредили о риске взлома электромобилей по сети

И о том, что производители должны будут сами проверять безопасность своих систем

С развитием технологий всё более ощутимыми становятся и риски, связанные с личной безопасностью. Это касается и сферы «зелёного» транспорта, который становится всё более зависим от интернета.