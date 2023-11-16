Власти Китая преждевременно показали первый электромобиль Xiaomi

Власти Китая преждевременно показали первый электромобиль XiaomiВот это и случилось
В мире электромобилей наступает новая эра с появлением первого электрического седана от Xiaomi — Xiaomi SU7.
Эта новинка, которая ранее была известна под кодовым названием MS11, стала результатом сотрудничества Xiaomi с Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), отвечающей за производство.
Xiaomi SU7 представляет собой седан с габаритами 4997 x 1963 x 1455 мм и колесной базой 3000 мм. Предлагаются два варианта колес – 19 и 20 дюймов, с шинами 245/45 R19 и 245/40 R20 соответственно.
Интересной особенностью является наличие версий как с лидаром, так и без него, при этом лидар установлен за лобовым стеклом.
Одной из заметных функций SU7 является система распознавания лица для разблокировки автомобиля. В плане силовой установки представлены два варианта: заднеприводный с мотором мощностью 220 кВт и полноприводный с максимальной мощностью 495 кВт (220 кВт + 275 кВт).
Аккумуляторы предоставляются BYD для более доступных комплектаций и CATL для дорогих вариантов.
Xiaomi SU7 будет выпускаться в трех версиях: SU7, SU7 Pro и SU7 Max, некоторые из которых оснащены активным задним спойлером. Внутреннее пространство предлагается в двух цветовых вариантах, с возможностью выбора наличия или отсутствия лидара на лобовом стекле.
Система внутри автомобиля будет работать на операционной системе HyperOS от Xiaomi, разработанной для управления как смартфонами, так и автомобилями. Массовое производство SU7 начнется в декабре 2023 года, а первые поставки запланированы на февраль 2024 года.