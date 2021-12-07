Власти США начали расследование из-за дефектов солнечных батарей Tesla

Расследование инициировала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), после жалобы Хенкеса на бывшего уже работодателя ещё в 2019 году. Бывший менеджер Tesla утверждает, что он поднял тему безопасности пользователей из-за дефектов в солнечных батареях, производимых дочерней компанией Tesla SolarCity, после чего был уволен.

Он также утверждает, что руководство Tesla намеренно скрыло от акционеров и государственных ведомств тот факт, что в солнечных батареях установлены дефектные разъёмы, из-за чего устройства могут воспламениться. Официально Tesla сообщила лишь о необходимости профилактического обслуживания во избежание сбоя.