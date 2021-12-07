Власти США начали расследование из-за дефектов солнечных батарей Tesla

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Власти США начали расследование из-за дефектов солнечных батарей TeslaКоторые могли привести к возгоранию
На Tesla подал в суд бывший менеджер по качеству на местах Стивен Хенкес, обвинивший компанию в сокрытии информации о дефектных разъёмах в солнечных батареях, которые могли привести не просто к сбоям в системах, а к серьёзному возгоранию.
Расследование инициировала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), после жалобы Хенкеса на бывшего уже работодателя ещё в 2019 году. Бывший менеджер Tesla утверждает, что он поднял тему безопасности пользователей из-за дефектов в солнечных батареях, производимых дочерней компанией Tesla SolarCity, после чего был уволен.
Он также утверждает, что руководство Tesla намеренно скрыло от акционеров и государственных ведомств тот факт, что в солнечных батареях установлены дефектные разъёмы, из-за чего устройства могут воспламениться. Официально Tesla сообщила лишь о необходимости профилактического обслуживания во избежание сбоя.
Источник: Reuters