Внешний вид электромобиля Xiaomi частично раскрыли

Исправить это решили инсайдеры — они опубликовали 3D-модели заднего и переднего бамперов авто. К тому же, новый отчёт утверждает, что Xiaomi сотрудничает с известным автопроизводителем BAIC для реализации данного проекта.

Предполагается, что грядущий электромобиль будет называться Modena. Передняя часть транспортного средства получит спортивный вид с небольшими боковыми вентиляционными отверстиями и воздухозаборником в центре. Спереди также расположена пара фар овальной формы.