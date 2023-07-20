«Во всём виновата Ford»: Илон Маск раскрыл причину создания Tesla Cybertruck

В интервью Squawk Box CNBC, биограф миллиардера Уолтер Айзексон рассказал, что Маск не является поклонником традиционных пикапов, особенно моделей от Ford.

Когда Маск и его главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен рассматривали грузовик Ford, Маск сказал: «Нет, это скучно».

Айзексон отмтеил, что предприниматель не любит обыденность и потому решил сделать что-то уникальное. Он собрал образы из фильмов, научной фантастики и видеоигр, чтобы создать свой Cybertruck.

Поначалу его предложение не встретило понимания со стороны коллег, но Маск настоял и заявил: «Да, прекратите. Мы сделаем это. Мы сделаем это вызывающе».

В итоге это «вызывающее» решение привело к созданию Tesla Cybertruck, полностью выполненного из нержавеющей стали. Использование данного материала открыло новые возможности для внешнего вида пикапа, который стал уникальным и необычным, состоящим из острых граней.