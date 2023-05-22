Водитель Tesla подал в суд на компанию за «вынуждение совершить аварию»

Сообщается, что истцом выступает водитель автомобиля компании, который, по его словам, столкнулся с неадекватным поведением транспортного средства.

Якобы автомобиль Tesla, которым он управлял во время работы, начал двигаться сам по себе, чуть не сбив людей и в итоге он был вынужден попасть в аварию, чтобы остановить машину.

Иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк водителем службы такси Revel, Акм Шамсуззаманом. Мужчина утверждает, что автомобиль «внезапно и автоматически ускорился вперёд» без видимых на то причин.

Шамсуззаман, согласно заявлению, «нажал на педаль тормоза, но автомобиль не остановился». «Не имея другого способа остановиться, [водитель] направил автомобиль на пустую парковку и врезался в пустое место для парковки», — говорится в иске.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда Tesla подвергается судебному преследованию из-за неисправностей своих автомобилей. Представители компании не прокомментировали ситуацию.