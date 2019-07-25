Водителей BMW заставят платить за бесплатный сервис Apple 25 тысяч рублей

Автопроизводитель BMW выступил со странной инициативой — компания начнёт брать ежемесячную оплату за бесплатный сервис Apple CarPlay. BMW первым среди производителей пошёл на такой шаг. Информация об этом уже появилась на официальном сайте компании.

В России годовая подписка обойдётся в 8900 рублей в год, в США — 80 долларов. Ежемесячный платёж без покупки пакетом составляет 100 рублей. За безлимит навсегда придётся отдать 25 600 рублей. То есть, если машину планируется брать на пару лет, а затем менять на более новую, то безлимит брать смысла нет.

Модели 2019 года предоставляют годовой доступ бесплатно, а потом за пользование сервиса придётся начать платить. Для более ранних моделей ничего не изменится.