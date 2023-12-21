Volkswagen готовит электрическую версию легендарного Golf GTI

Golf GTI — представитель спортивной линейки Volkswagen. Анонс электрокара состоялся в сентябре на автосалоне в Мюнхене. Электрический GTI — составляющая линейки девятого поколения и, судя по всему, будет основан на новой электрической платформе SSP (Scalable Systems Platform).

Аббревиатура GTI означает Gran Turismo Injektion — спортивные машины Volkswagen с системой впрыска. Эта аббревиатура останется: такое обозначение присвоено гибридным версиям будущего Golf.