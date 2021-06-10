Volkswagen хочет ввести почасовую оплату за использование автопилота в машине

Но, как стало известно, Volkswagen рассматривает возможность «застопорить» прогресс. В отличие от существующих аналогов, автопилот в машинах компании может стать платным.

Как пишет Reuters, автоконцерн может ввести почасовую оплату за использование беспилотных функций. Цена вопроса — около 7 евро (около 600 рублей) за один час. По подсчётам представителей бренда, при желании воспользоваться автопилотом во время трёхчасового путешествия, пользователям придётся заплатить 21 евро (1850 рублей).

Не факт, конечно, что это произойдёт, но было бы интересно увидеть комментарий Илона Маска по поводу планов Volkswagen.