Авто
Опубликовано 22 декабря 2024, 15:45
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Volkswagen отказался от закрытия заводов, но уволит в Германии 35 000 сотрудников

При этом не всё так однозначно
Автоконцерн Volkswagen пришёл к соглашению с профсоюзом в отношении судьбы предприятий и сохранности рабочих мест. Руководство компании согласилось оптимизировать производственные мощности.
Volkswagen отказался от закрытия заводов, но уволит в Германии 35 000 сотрудников
© Erik Mclean / Unsplash

При этом будет сокращенно 35 000 рабочих мест, формально сотрудников не уволят, но сократят производственные мощности на 734 тысячи единиц продукции в год на пяти заводах в Германии.

Процесс расчёта сотрудников растянется до 2030 года: все трудоустроенные сотрудники продолжат работать, но перекатится найм новых специалистов — принимать будут только при увольнении либо выходе на пенсию уже работающих. Будет сокращён и приём стажёров.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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