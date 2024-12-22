Volkswagen отказался от закрытия заводов, но уволит в Германии 35 000 сотрудников

При этом будет сокращенно 35 000 рабочих мест, формально сотрудников не уволят, но сократят производственные мощности на 734 тысячи единиц продукции в год на пяти заводах в Германии.

Процесс расчёта сотрудников растянется до 2030 года: все трудоустроенные сотрудники продолжат работать, но перекатится найм новых специалистов — принимать будут только при увольнении либо выходе на пенсию уже работающих. Будет сокращён и приём стажёров.