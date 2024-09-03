Volkswagen решил закрыть свои заводы в Германии

По данным внутреннего меморандума, затраты на производство оказали значительное давление на прибыль компании, что привело к «особо значительным вызовам». Volkswagen заявила, что даже закрытие заводов в Германии уже не исключается.

Эта новость вызвала обеспокоенность у профсоюзов и правительственных чиновников, поскольку закрытие заводов в родной стране Volkswagen никогда ранее не обсуждалось. Генеральный директор компании Оливер Блуме отметил, что «экономическая обстановка стала еще сложнее», и новые конкуренты выходят на европейский рынок.

Volkswagen уже объявила о плане экономии в 10 миллиардов евро и предусмотрела сокращение рабочих мест, но результаты августа показали снижение прибыли, что потребовало дополнительных мер.