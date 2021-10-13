Volkswagen создаст беспилотные машины скорой помощи

Об этом пишет издание Rusbase со ссылкой на Youtube-канал Volkswagen. Концепт был представлен на Всемирном конгрессе по интеллектуальным транспортным системам в Гамбурге. Как отмечается, в версии беспилотной «скорой» внутри ID.Buzz переднее кресло повёрнуто в сторону оборудования, а второе расположено перпендикулярно ему и, вероятно, предназначено для пациента. Внешне минивэн ничем не отличается от стандартных карет скорой помощи.