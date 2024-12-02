Volkswagen создаст механическую коробку передач для электромобилей

Текущие испытания направлены на внедрение этой технологии в будущие электрические версии моделей Golf GTI и Golf R.

Хотя электромобили обычно не требуют многоскоростных трансмиссий из-за особенностей электродвигателей, Volkswagen считает, что механическая коробка передач может усилить удовольствие от вождения.

Кроме того, компания разрабатывает звуковую систему, имитирующую звук традиционных двигателей, чтобы усилить ощущение привычного вождения.

Ожидается, что электрические версии Volkswagen Golf и их спортивные модификации появятся в течение следующего десятилетия.

При этом текущая модель Golf Mk8.5 с двигателем внутреннего сгорания останется в производстве, предоставляя потребителям выбор между полностью электрической версией и гибридом с традиционным двигателем.