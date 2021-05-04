Volkswagen создаст собственные процессоры для автомобилей с автопилотом

Согласно имеющимся данным, глава VW Герберт Дисс заявил, что автопроизводитель хочет создавать «наилучшее аппаратное обеспечение», пишет Engadget. Таким образом, он попытается встать в этом вопросе с Apple и Tesla — компаниями, которые также самостоятельно создают процессоры для своих автомобилей.

Что интересно, Volkswagen не намерен заниматься выпуском микросхем — вместо этого компания возьмёт на себя создание чипов и обладание соответствующими патентами. При этом стоит помнить, что она не планирует выпускать машины с автопилотом раньше 2025 года.