Volkswagen вложит $5 млрд в производителя электрокаров Rivian

Ещё $4 млрд распределены траншами в период с 2025 по 2026 год. Сначала «американец» получит по $1 млрд в 2025 и 2026 годах, ещё $2 млрд распределят между вложениями в создание совместного предприятия, которое займётся разработкой новых моделей электрокаров и ПО для них, и вложениями в инвестиции.

Предприятие должно быть создано в 2024, а инвестиционный пакет — в 2026.

Первый миллиард, вложенный Volkswagen, — конвертируемая нота —рыночный долговой инструмент, дающий инвестору право по своему усмотрению конвертировать деньги в акции Rivian.

В рамках сделки Volkswagen получает полный доступ к технологиям и производственной базе Rivian, а последняя — «финансовую подушку» и поддержку для развития продаж и закрепления на рынке.