Volkswagen внедрит ИИ в свои автомобили

Эта функция, которая станет стандартом для многих автомобилей к II кварталу 2024 года, пишут эксперты, направлена на расширение возможностей голосового помощника. Она обещает более интуитивное, естественное взаимодействие. Голосовой помощник компании уже способен управлять информационно-развлекательной системой, навигацией и климат-контролем, но ChatGPT расширит его функционал, обогатив разговоры и сделав взаимодействие более понятным.

Volkswagen подчеркнул, что ChatGPT анонимен и не имеет доступа к данным автомобиля. Вся информация удаляется немедленно.