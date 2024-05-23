Volkswagen внезапно отложил продажи в США своего EV-седана ID.7

Причина такого решения компании неизвестна. Как уточняется, ещё в 2023 году в нескольких пресс-релизах Volkswagen анонсировал начало продаж электроседана ID.7 в США и Канаде в течение 2024 года. Речь шла о старте как продаж, так и налаживании производственных линий.

При этом после объявления об отмене запуска продаж ID.7 Volkswagen не назвал новых сроков — отказ от поставок этой модели в Северную Америку является бессрочным. По слухам, компания сосредоточится на продажах ID.7 в ЕС, потому что модель пользуется в регионе большой популярностью. Хотя и в США, и в Канаде этот электромобиль также ждали с нетерпением.