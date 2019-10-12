Volvo готовит обновляемый "по воздуху" электромобиль

По словам представителей компании, новая система гарантирует владельцам “беспрецедентную персонализацию, усовершенствованные уровни интуитивности и новые встроенные технологии и сервисы Google”. Известно, что система сможет в режиме реального времени обновлять сервисы от Google, в частности Google Maps, Google Assistant и другие автомобильные приложения. Будущий электромобиль XC40 является первой машиной компании Volvo, который поддерживает обновление “по воздуху”.

”Мы наконец сможем обеспечить клиентам тот пользовательский опыт, к которому они привыкли на своих смартфонах. Однако он будет специально адаптирован для автомобиля, чтобы взаимодействие с ним во время вождения было максимально безопасным.”, – рассказал глава компании Хенрик Грин. Уже 16 октября компания проведет глобальную презентацию нового электромобиля.