Volvo интегрирует ИИ Gemini от Google в свои автомобили

Главное изменение — замена Google Assistant на более продвинутый ИИ Gemini. Он позволит водителям общаться с автомобилем на естественном языке, составлять и переводить сообщения, узнавать информацию о маршруте или функциях машины, просто задав вопрос вслух. Это должно сократить количество отвлекающих действий за рулем.

Кроме того, Volvo станет одной из платформ, на которой Google будет тестировать будущие версии Android для автомобилей. Это значит, что новые функции и обновления будут впервые появляться именно на автомобилях этой марки, прежде чем войдут в основной код Android.