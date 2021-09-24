Volvo начнёт делать салоны автомобилей из пластиковых бутылок вместо натуральной кожи и кожзама

По словам представителей компании, материал, который придёт на замену коже, называется Nordico. Его будут производить из пластиковых бутылок, винных пробок и биоматериалов, добываемых Volvo в Финляндии и Швеции. К 2025 году Volvo намерена полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

Это один из шагов компании по «озеленению» её производства. По сообщениям, к 2030 году Volvo начнёт выпускать только электрокары.