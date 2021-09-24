Volvo начнёт делать салоны автомобилей из пластиковых бутылок вместо натуральной кожи и кожзама

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Volvo начнёт делать салоны автомобилей из пластиковых бутылок вместо натуральной кожи и кожзамаИ хочет полностью перейти на производство электрокаров
Компания Volvo объявила о том, что к 2025 году планирует полностью перейти на новый материал отделки салона и отказаться от стандартных кожи и кожзама.
По словам представителей компании, материал, который придёт на замену коже, называется Nordico. Его будут производить из пластиковых бутылок, винных пробок и биоматериалов, добываемых Volvo в Финляндии и Швеции. К 2025 году Volvo намерена полностью перейти на возобновляемые источники энергии.
Это один из шагов компании по «озеленению» её производства. По сообщениям, к 2030 году Volvo начнёт выпускать только электрокары.