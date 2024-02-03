Volvo объявила о прекращения финансирования Polestar

Акции шведского автопроизводителя выросли более чем на 30% после объявления об этом решении. В настоящее время Volvo владеет 48% долей Polestar и рассматривает возможность передачи большего контроля за деятельностью этого производителя высококлассных электромобилей компании Geely Holding из Китая.

Geely также является крупнейшим акционером Volvo, и две компании сотрудничают в рамках запуска Polestar. В связи с прекращением финансирования Volvo заявила, что Geely будет предоставлять полную операционную и финансовую поддержку Polestar в будущем.