Volvo представила свой первый беспилотный грузовик для дальних перевозок

Беспилотный грузовик основан на тягаче Volvo VNL. Производитель с 2018 года сотрудничает с Aurora, которая в течение 2024 года планирует выпустить 20 беспилотников, а в 2025 — 100. Работу автопилота обеспечивает комплекс сенсоров и камер, размещённых по всему корпусу автомобиля.

Как отмечается, новый беспилотный тягач Volvo был специально сконструирован для компании Aurora. Разработчик автопилота также сотрудничает с немецкой компанией Continental, которая намерена к 2027 году запустить серийное производство беспилотных фур.

Все указанные компании рассчитывают компенсировать под час провальные инвестиции в беспилотный транспорт. Потому что чистый убыток Aurora в первом квартале 2024 года составил на 16% больше, чем в 2023 — $165 млн.