Volvo представила свой первый беспилотный грузовик для дальних перевозок

Опубликовано 22 мая 2024, 02:15
1 мин.
Volvo представила свой первый беспилотный грузовик для дальних перевозокЗаказчик — американский разработчик автопилота
Шведский автопроизводитель Volvo представил полностью беспилотный грузовик для дальних перевозок, оснащённый системой автопилота от американской компании Aurora, которую основали бывшие сотрудники Google, Uber и Tesla.
© Aurora
Беспилотный грузовик основан на тягаче Volvo VNL. Производитель с 2018 года сотрудничает с Aurora, которая в течение 2024 года планирует выпустить 20 беспилотников, а в 2025 — 100. Работу автопилота обеспечивает комплекс сенсоров и камер, размещённых по всему корпусу автомобиля.
Как отмечается, новый беспилотный тягач Volvo был специально сконструирован для компании Aurora. Разработчик автопилота также сотрудничает с немецкой компанией Continental, которая намерена к 2027 году запустить серийное производство беспилотных фур.
Все указанные компании рассчитывают компенсировать под час провальные инвестиции в беспилотный транспорт. Потому что чистый убыток Aurora в первом квартале 2024 года составил на 16% больше, чем в 2023 — $165 млн.