Volvo уже к 2025 году выпустит электромобили с запасом хода 1000 км

Так, с 2026 года за выпуск аккумуляторов начнёт отвечать европейское предприятие, которое было построено совместно с Northvolt, пишет The Verge. Вместе они будут выпускать решения, которые будут быстрее заряжаться и обеспечат автомобили Volvo чуть ли не рекордным запасом хода.

Сообщается, что мощность предприятия позволит выпускать аккумуляторы для 500 тыс электромобилей в год.

Отметим, что ещё в Volvo пообещали полностью перейти к выпуску исключительно автомобилей с электромотором уже к 2030 году.