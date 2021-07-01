Volvo уже к 2025 году выпустит электромобили с запасом хода 1000 км

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Volvo уже к 2025 году выпустит электромобили с запасом хода 1000 кмА к 2030 и вовсе избавится от «бензиновых» моделей
На этой неделе представители Volvo Cars рассказали о своих планах на ближайшее будущее. Главным заявлением среди прочих можно назвать то, в котором компания пообещала выпустить электромобиль, способный проехать от одного заряда 1000 км.
Так, с 2026 года за выпуск аккумуляторов начнёт отвечать европейское предприятие, которое было построено совместно с Northvolt, пишет The Verge. Вместе они будут выпускать решения, которые будут быстрее заряжаться и обеспечат автомобили Volvo чуть ли не рекордным запасом хода.
Сообщается, что мощность предприятия позволит выпускать аккумуляторы для 500 тыс электромобилей в год.
Отметим, что ещё в Volvo пообещали полностью перейти к выпуску исключительно автомобилей с электромотором уже к 2030 году.