Volvo закрыла свой музей старинных автомобилей, существовавший с 1995 года

В музее присутствовали разные поколения автомобилей Volvo, прослеживалась преемственность производства и дизайна, в нём был выставлен, в частности, первый автомобиль Volvo — ÖV4 1927 года. Но музей было решено закрыть для улучшения выставочных условий.

Часть экспонатов будет представлена в новом месте под названием World of Volvo, или «Мир Вольво». Пресс-служба компании уверяет, что «Мир Вольво» — новое технологическое пространство, которое объединит музей, конференц- и концертный зал, пространство для мастер-классов.

Как сообщает журнал Autoblog, возможно, в этом отношении Volvo соревнуется со своим конкурентом Volkswagen, у которого тоже есть подобный центр «Автоштадт» в немецком Вольфсбурге.

Центр World of Volvo расположится в на юге Гётеборга. Учреждение должно открыться в апреле 2024 года.