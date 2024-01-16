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Авто
14:08, 16 января 2024
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Volvo закрыла свой музей старинных автомобилей, существовавший с 1995 года

Экспонаты появятся на новой площадке
Один из маститых европейских автопроизводителей, шведская компания Volvo, закрыла музей своих винтажных автомобилей, существовавший с 1995 года. Музей располагался в городе Гётеборг — там же, где находится и головной офис компании.
Volvo закрыла свой музей старинных автомобилей, существовавший с 1995 года

© Volvo museum in Gothenburg, Sweden

В музее присутствовали разные поколения автомобилей Volvo, прослеживалась преемственность производства и дизайна, в нём был выставлен, в частности, первый автомобиль Volvo — ÖV4 1927 года. Но музей было решено закрыть для улучшения выставочных условий.

Часть экспонатов будет представлена в новом месте под названием World of Volvo, или «Мир Вольво». Пресс-служба компании уверяет, что «Мир Вольво» — новое технологическое пространство, которое объединит музей, конференц- и концертный зал, пространство для мастер-классов.

Как сообщает журнал Autoblog, возможно, в этом отношении Volvo соревнуется со своим конкурентом Volkswagen, у которого тоже есть подобный центр «Автоштадт» в немецком Вольфсбурге.

Центр World of Volvo расположится в на юге Гётеборга. Учреждение должно открыться в апреле 2024 года.

Источник:Autoblog
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#автомобиль
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#Volvo
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#Швеция
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#технологии
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#музей
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