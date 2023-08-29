Все японские заводы Toyota приостановили работу из-за сбоя на производстве

16:08, 29 августа 2023
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Все японские заводы Toyota приостановили работу из-за сбоя на производствеПричина пока неизвестна
Крупнейший в Японии автопроизводитель, компания Toyota, по неизвестным пока причинам приостановила работу всех 14 заводов. Сначала были остановлены 12 предприятий, затем ещё 2.
Причины не раскрываются, но известно, что приостановка производственных линий связана с неким сбоем в информационной инфраструктуре Toyota. С полудня 29 августа приостановлены все операции из-за невозможности заказывать комплектующие для сборки автомобилей. При этом в компании сбой не связывают с кибератакой.
Руководство Toyota сообщило, что «перспектив восстановления работы пока нет», поэтому сроков запуска всех 28 производственных линий нет.