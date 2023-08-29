Все японские заводы Toyota приостановили работу из-за сбоя на производстве

Причины не раскрываются, но известно, что приостановка производственных линий связана с неким сбоем в информационной инфраструктуре Toyota. С полудня 29 августа приостановлены все операции из-за невозможности заказывать комплектующие для сборки автомобилей. При этом в компании сбой не связывают с кибератакой.

Руководство Toyota сообщило, что «перспектив восстановления работы пока нет», поэтому сроков запуска всех 28 производственных линий нет.