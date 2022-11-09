Всех под одну гребёнку: в России создали ГОСТ для машин с автопилотом

Всех под одну гребёнку: в России создали ГОСТ для машин с автопилотомНе слишком ли рано?
В Сети появилась информация сразу о семи новых и крайне интересных ГОСТах. Все они касаются применения искусственного интеллекта в автомобилях и вступают в силу уже с 1 января 2023 года.
Так, первый стандарт задаёт требования к испытанию алгоритмов низкоуровневого слияния данных. Второй затрагивает обнаружение и распознавание дорожных знаков, интерпретацию этих данных и соответствующее поведение системы.
В рамках третьего стандарта было решено определить терминологию, рекомендуемую применять в различной документации и литературе по ИИ-системам, связанным с транспортом. Четвёртый ГОСТ нужен для того, чтобы задать требования к алгоритмам обнаружения различных препятствий на дорогах, способных помешать автомобилю с автопилотом во время движения или маневрирования.
Пятая норма регулирует системы контроля обочины и полосы движения. Также она определяет поведение алгоритмов, ответственных за отслеживание этих показателей.
С полным перечнем свежих ГОСТов и тем, за что они ответственны можно ознакомиться на официальном сайте межгосударственного стандарта, перейдя по ссылке.