Всех под одну гребёнку: в России создали ГОСТ для машин с автопилотом

Так, первый стандарт задаёт требования к испытанию алгоритмов низкоуровневого слияния данных. Второй затрагивает обнаружение и распознавание дорожных знаков, интерпретацию этих данных и соответствующее поведение системы.

В рамках третьего стандарта было решено определить терминологию, рекомендуемую применять в различной документации и литературе по ИИ-системам, связанным с транспортом. Четвёртый ГОСТ нужен для того, чтобы задать требования к алгоритмам обнаружения различных препятствий на дорогах, способных помешать автомобилю с автопилотом во время движения или маневрирования.

Пятая норма регулирует системы контроля обочины и полосы движения. Также она определяет поведение алгоритмов, ответственных за отслеживание этих показателей.

С полным перечнем свежих ГОСТов и тем, за что они ответственны можно ознакомиться на официальном сайте межгосударственного стандарта, перейдя по ссылке.