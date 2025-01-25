Вслед за Китаем Tesla представила обновлённую Model Y в США

Новая Model Y имеет более округлые края, обновлённые фары и задние фонари, а также обновлённую световую панель. Внутри автомобиля есть подсветка по всему салону, вентилируемые сиденья и крупный сенсорный экран размером 15,4". Второй ряд сидений имеет возможность регулировки угла наклона и складывания.

Как отмечает портал Engadget, пассажиры на заднем сиденье получат доступ к 8" заднему дисплею с сенсорной панелью и поддержкой Bluetooth. Новая версия Model Y — полноприводный электромобиль с запасом хода 523 км, максимальной скоростью 201 км/час и разгоном до 96 км/час за 4,1 секунды.

Старая версия Model Y имеет запас хода 500 км, максимальную скорость 217 км/час и разгон до 96 км/час за 4,8 секунды. Новая Model Y будет доступна для заказа с марта, а старая версия также продолжает продаваться, начиная с цены в $31 490.