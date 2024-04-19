Второй раунд: производитель электрокаров Rivian снова уволит сотрудников в 2024 г

Опубликовано 19 апреля 2024, 19:59
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Второй раунд: производитель электрокаров Rivian снова уволит сотрудников в 2024 гИз-за финансовых проблем
Американский производитель электромобилей Rivian объявил о втором раунде увольнений. На этот раз речь идёт о сокращении штата на 1%.
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В феврале компания уволила 10% штата ввиду «экономической оптимизации», заявив о потере $1,5 млрд в 4 квартале 2023 года на фоне падения рынка. Прошло около 2 месяцев и производитель увольняет ещё 1% персонала.
Какие категории сотрудников подлежат сокращению, не раскрывается. Неизвестно и сколько это людей количественно. Известно лишь, что на конец 2022 года в компании трудилось порядка 14 тысяч человек.
«Это было трудное решение, но необходимое для достижения нашей цели по достижению положительной валовой прибыли к концу года», — сказано в сообщении Rivian.