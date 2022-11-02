Выпуск многострадального электропикапа Tesla Cybertruck снова перенесли

По последним данным, первые авто должны были сойти с конвейера компании Маска уже в середине 2023 года. Но нашим коллегам из Reuters удалось выяснить, что корпорация вновь сорвала старт производства Cybertruck.

На сегодняшний день речь идёт о старте производства уже в конце 2023 года. При этом первые деньги, от продажи пикапа, Tesla сможет получить не раньше 2024-го.

Также в материале журналистов сообщается, что прямо сейчас выход электромобиля ждут около сотни тысяч потенциальных покупателей. Это те самые люди, которые оставляли компании депозит в размере 100 долларов.

Самое интересное во всём этом, что Tesla до сих пор не называла ни точных характеристик авто, ни хотя бы примерную стоимость финальной версии Cybertruck.