Авто
13:22, 02 ноября 2022
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Выпуск многострадального электропикапа Tesla Cybertruck снова перенесли

Кого-то это удивляет?

Компания Tesla известна многократным переносом выхода своих автомобилей. Исключением не стал и первый электропикап бренда — Tesla Cybertruck.

Выпуск многострадального электропикапа Tesla Cybertruck снова перенесли

По последним данным, первые авто должны были сойти с конвейера компании Маска уже в середине 2023 года. Но нашим коллегам из Reuters удалось выяснить, что корпорация вновь сорвала старт производства Cybertruck.

На сегодняшний день речь идёт о старте производства уже в конце 2023 года. При этом первые деньги, от продажи пикапа, Tesla сможет получить не раньше 2024-го.

Также в материале журналистов сообщается, что прямо сейчас выход электромобиля ждут около сотни тысяч потенциальных покупателей. Это те самые люди, которые оставляли компании депозит в размере 100 долларов.

Самое интересное во всём этом, что Tesla до сих пор не называла ни точных характеристик авто, ни хотя бы примерную стоимость финальной версии Cybertruck.

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