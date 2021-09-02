Вышел самый дешёвый электромобиль в мире ценой чуть более 150 тысяч рублей

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Вышел самый дешёвый электромобиль в мире ценой чуть более 150 тысяч рублейЕго цена сравнима с самым дорогим iPhone 12 Pro Max
В то время как Tesla продолжает повышать цены на свой самый доступный автомобиль — Tesla Model 3 — находятся производители, которые выпускают рекордно дешёвые электромобили.
Одним из таких транспортных средств является electricKar K5. Электромобиль буквально сегодня поступил в продажу и имеет все шансы стать «народным».
Цена новинки — 2100 долларов или около 153 тыс рублей. За эту сумму покупатели получают небольшой автомобиль размерами 2,2 × 1,09 × 1,62 м, пишет 91Mobiles. При этом благодаря аккумулятору ёмкостью 2,7 кВт·ч он способен проехать от одного заряда до 66 км.
Процесс пополнения батареи занимает около 8 часов. При этом electricKar K5 способен разгоняться до 40 км/ч.
Отметим, что ближайшие конкуренты новинки — Citroën Ami и Freze Nikrob — стоят заметно дороже, а именно 6900 и 9999 евро (595 тыс и 862 тыс рублей) соответственно.