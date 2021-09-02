Вышел самый дешёвый электромобиль в мире ценой чуть более 150 тысяч рублей

Одним из таких транспортных средств является electricKar K5. Электромобиль буквально сегодня поступил в продажу и имеет все шансы стать «народным».

Цена новинки — 2100 долларов или около 153 тыс рублей. За эту сумму покупатели получают небольшой автомобиль размерами 2,2 × 1,09 × 1,62 м, пишет 91Mobiles. При этом благодаря аккумулятору ёмкостью 2,7 кВт·ч он способен проехать от одного заряда до 66 км.

Процесс пополнения батареи занимает около 8 часов. При этом electricKar K5 способен разгоняться до 40 км/ч.

Отметим, что ближайшие конкуренты новинки — Citroën Ami и Freze Nikrob — стоят заметно дороже, а именно 6900 и 9999 евро (595 тыс и 862 тыс рублей) соответственно.