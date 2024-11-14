Опубликовано 14 ноября 2024, 17:151 мин.
Waymo разрешила ездить на своих беспилотных такси «в любое время дня и ночи»Ранее всех включали в лист ожидания
Компания-производитель беспилотных такси Waymo объявила о закрытии списка ожидания для своих клиентов в Лос-Анджелесе: ранее, чтобы стать полноценным клиентом Waymo, было необходимо ждать.
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Компания добавляла всех клиентов в лист ожидания на разрешение использования беспилотного такси в любое удобное время. Но теперь лист ожидания отменён и можно вызвать автомобиль для «полностью автономных поездок в любое время дня и ночи».
По такой же схеме Waymo сначала создавала очередь, а затем отменяла лист ожидания в Сан-Франциско и Финиксе. В ближайшем будущем услуга появится в Остине и Атланте.