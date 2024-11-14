Waymo разрешила ездить на своих беспилотных такси «в любое время дня и ночи»

Компания добавляла всех клиентов в лист ожидания на разрешение использования беспилотного такси в любое удобное время. Но теперь лист ожидания отменён и можно вызвать автомобиль для «полностью автономных поездок в любое время дня и ночи».

По такой же схеме Waymo сначала создавала очередь, а затем отменяла лист ожидания в Сан-Франциско и Финиксе. В ближайшем будущем услуга появится в Остине и Атланте.