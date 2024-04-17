Wildberries начал торговать автомобилями

Цены на автомобили пока неизвестны, но первую модель в качестве спецпредложения отдадут за 2 125 млн рублей. Для покупки необходимо внести 100% предоплату на карту, привязанную к профилю на Wildberries, после чего с покупателем свяжется менеджер компании «Деливери кар» для уточнения деталей и подтверждения сделки. Договор купли-продажи будет подписан непосредственно перед выдачей машины.

Как сообщает пресс-служба Wildberries, на купленные на платформе автомобили будет действовать гарантия в течение 7 лет или на 200 тысяч км пробега — «в зависимости от того, что наступит раньше».

Приобрести автомобиль на Wildberries смогут жители 17 регионов России: Москвы, Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также Казани в пределах города.

В дальнейшем Wildberries планирует расширить географию продажи автомобилей и ассортимент техники: будет торговать мотоциклами, квадроциклами и снегоходами.

«Покупка авто на маркетплейсе подойдёт тем, кто уже определился с моделью. Финальная цена машины известна заранее — она уже учитывает все возможные скидки от дилера. Представленные автомобили есть в наличии и будут доставлены покупателю в согласованное место в регионе, где доступна доставка», — сказано в сообщении пресс-службы Wildberries.