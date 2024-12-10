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Опубликовано 10 декабря 2024, 08:33
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Xiaomi анонсировала свой первый электрокроссовер YU7

Фирменный стиль сохранен
Xiaomi представила свой первый электрокроссовер YU7, который должен выйти на рынок летом 2025 года.
Xiaomi анонсировала свой первый электрокроссовер YU7
© ITHome

Новинка сочетает элегантный дизайн с передовыми технологиями и ориентирована на сегмент премиальных электромобилей.

YU7 сохраняет элементы дизайна предыдущего SU7, включая плавные линии кузова, агрессивную переднюю часть и стильные задние фонари.

Xiaomi анонсировала свой первый электрокроссовер YU7
© ITHome

Автомобиль оснащен двумя электродвигателями мощностью 220 и 288 кВт, что позволяет развивать максимальную скорость до 253 км/ч.

В интерьере новинка обещает простор и современные технологии. Предполагается, что автомобиль получит интеграцию с умной экосистемой Xiaomi и расширенные функции автопилота.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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