Xiaomi анонсировала свой первый электрокроссовер YU7

Автомобиль оснащен двумя электродвигателями мощностью 220 и 288 кВт, что позволяет развивать максимальную скорость до 253 км/ч.

В интерьере новинка обещает простор и современные технологии. Предполагается, что автомобиль получит интеграцию с умной экосистемой Xiaomi и расширенные функции автопилота.