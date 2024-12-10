Xiaomi анонсировала свой первый электрокроссовер YU7

Опубликовано 10 декабря 2024, 08:331 мин.
Xiaomi анонсировала свой первый электрокроссовер YU7Фирменный стиль сохранен
Xiaomi представила свой первый электрокроссовер YU7, который должен выйти на рынок летом 2025 года.
Новинка сочетает элегантный дизайн с передовыми технологиями и ориентирована на сегмент премиальных электромобилей.
YU7 сохраняет элементы дизайна предыдущего SU7, включая плавные линии кузова, агрессивную переднюю часть и стильные задние фонари.
Автомобиль оснащен двумя электродвигателями мощностью 220 и 288 кВт, что позволяет развивать максимальную скорость до 253 км/ч.
В интерьере новинка обещает простор и современные технологии. Предполагается, что автомобиль получит интеграцию с умной экосистемой Xiaomi и расширенные функции автопилота.